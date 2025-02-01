Ворожі удари забрали життя 6 людей: Зеленський відреагував на атаку рф та показав наслідки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаки рф на Полтаву, Запоріжжя та інші регіони і показав наслідки, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Чергові терористичні злочини", - вказав Президент.

У Полтаві, з його слів, влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. "На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним. На місці працюють усі необхідні служби, рятують, надають необхідну допомогу", - зазначив Зеленський.

За його словами, є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. "Мої співчуття рідним та близьким", - наголосив Президент.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на росію", - написав Зеленський у соцмережах.

Ракетний удар рф по Полтаві забрав життя вже 3 людей, 10 постраждалих