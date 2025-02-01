Ракетний удар рф по Полтаві забрав життя вже 3 людей, 10 постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Полтаві загинуло 3 особи. Постраждало 10 людей, серед яких одна дитина, рятувальні роботи на місці події тривають.
Внаслідок ракетного удару російських війська по житловому будинку в Полтаві загинуло 3 людей, постраждало 10 осіб, серед яких одна дитина, рятувальні роботи на місці події тривають, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.
До 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. 10 людей постраждали, серед них 1 дитина
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
росія завдала удару по Полтаві: є влучання в житловий будинок01.02.25, 09:01 • 65330 переглядiв