Ракетний удар рф по Полтаві забрав життя вже 3 людей, 10 постраждалих

Внаслідок ракетного удару російських війська по житловому будинку в Полтаві загинуло 3 людей, постраждало 10 осіб, серед яких одна дитина, рятувальні роботи на місці події тривають, повідомили у ДСНС України у суботу, пише УНН.

До 3 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. 10 людей постраждали, серед них 1 дитина - повідомили у ДСНС у соцмережах.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

росія завдала удару по Полтаві: є влучання в житловий будинок