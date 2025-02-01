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По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф
06:49 • 41356 просмотра

По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
06:30 • 51725 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 122525 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 120544 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 120084 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 119076 просмотра

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31 января, 10:37 • 114356 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар рф по Полтаве унес жизни уже 3 человек, 10 пострадавших

Ракетный удар рф по Полтаве унес жизни уже 3 человек, 10 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 2211 просмотра

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В результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве погибли 3 человека. Пострадало 10 человек, среди которых один ребенок, спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

В результате ракетного удара российских войска по жилому дому в Полтаве погибли 3 человека, пострадали 10 человек, среди которых один ребенок, спасательные работы на месте происшествия продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.

До 3 человек возросло количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве. 10 человек пострадали, среди них 1 ребенок

- сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом01.02.25, 09:01 • 12755 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
poltavaПолтава

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