Ракетный удар рф по Полтаве унес жизни уже 3 человек, 10 пострадавших
Киев • УНН
В результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве погибли 3 человека. Пострадало 10 человек, среди которых один ребенок, спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
В результате ракетного удара российских войска по жилому дому в Полтаве погибли 3 человека, пострадали 10 человек, среди которых один ребенок, спасательные работы на месте происшествия продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины в субботу, пишет УНН.
До 3 человек возросло количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве. 10 человек пострадали, среди них 1 ребенок
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом01.02.25, 09:01 • 12755 просмотров