Вражеские удары унесли жизни 6 человек: Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

ukenru
5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
06:30 • 84914 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 129233 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 124802 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 122802 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 120217 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 115118 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 110579 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123100 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133249 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132370 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украину вернулось двое детей, которые всю жизнь прожили в оккупации

В Украину вернулось двое детей, которые всю жизнь прожили в оккупации

31 января, 23:29 • 82639 просмотра
"Сделаем что-то, что будет значительным": Трамп рассказал об "очень серьезных" дискуссиях своей администрации с рф

"Сделаем что-то, что будет значительным": Трамп рассказал об "очень серьезных" дискуссиях своей администрации с рф

1 февраля, 00:06 • 85494 просмотра
Парламент Германии отклонил миграционный законопроект Мерца: что происходит

Парламент Германии отклонил миграционный законопроект Мерца: что происходит

1 февраля, 00:47 • 87398 просмотра
Самая массированная атака БпЛА на Запорожье: обесточены более 400 абонентов

Самая массированная атака БпЛА на Запорожье: обесточены более 400 абонентов

1 февраля, 01:11 • 86483 просмотра
По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

06:49 • 72760 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 121005 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 128315 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 151568 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 166681 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 274633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 129233 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 111465 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 125181 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 128146 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 128363 просмотра
Актуальное
Вражеские удары унесли жизни 6 человек: Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

Вражеские удары унесли жизни 6 человек: Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия

Киев  •  УНН

 • 9405 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали несколько регионов Украины различными видами оружия, включая ракеты и дроны. В результате обстрелов погибли 6 человек, ранены по меньшей мере 16 человек в разных областях.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаки рф на Полтаву, Запорожье и другие регионы и показал последствия, пишет УНН.

Детали

«Этой ночью россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Очередные террористические преступления.

В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь.

Есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким.

Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию», - написал Зеленский в соцсетях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
zenitnaya-voinaЗенитная война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы