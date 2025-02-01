Вражеские удары унесли жизни 6 человек: Зеленский отреагировал на атаку рф и показал последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали несколько регионов Украины различными видами оружия, включая ракеты и дроны. В результате обстрелов погибли 6 человек, ранены по меньшей мере 16 человек в разных областях.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаки рф на Полтаву, Запорожье и другие регионы и показал последствия, пишет УНН.
Детали
«Этой ночью россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы. Очередные террористические преступления.
В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь.
Есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким.
Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию», - написал Зеленский в соцсетях.