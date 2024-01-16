Атака БПЛА на воронезьку область: ціллю міг бути аеродром Балтімор – росЗМІ
Київ • УНН
Безпілотники атакували воронезьку область росії, ймовірною ціллю був аеродром Балтімор, було пошкоджено багатоповерхівку.
Сьогодні вночі безпілотники атакували воронезьку область рф. Імовірною ціллю БПЛА був аеродром Балтімор. Про це заявляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними росЗМІ, ЗСУ атакували воронезьку область двома хвилями БПЛА. Перша атака почалася близько другої ночі. Друга начебто розпочалася через близько 3 години.
Близько 5 ранку силами ППО було збито ще двох безпілотників у районі аеродрому Балтімор,
Також ворожі ЗМІ зазначили, що внаслідок атаки руйнувань і постраждалих немає, проте одразу після цієї заяви повідомляється, що про пошкодження багатоповерхівки, внаслідок чого є поранені.
Уламки одного БПЛА було виявлено у ленінському районі воронежа. Найбільші руйнування сталися у багатоповерхівці на тепличній вулиці – внаслідок вибуху постраждала 10-річна дівчинка
Нагадаємо
Сьогодні вночі у російському Воронежі пролунали численні вибухи. Про це повідомляли місцеві жителі.
Згодом міноборони рф заявили, що засоби ППО нібито знищили та перехопили 12 БПЛА у воронезькій та білгородській областях.
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