Атака БПЛА на воронежскую область: целью мог быть аэродром Балтимор - росСМИ

Сегодня ночью беспилотники атаковали воронежскую область рф. Предполагаемой целью БПЛА был аэродром Балтимор. Об этом заявляют росСМИ, передает УНН.

Детали

Согласно данным росСМИ, ВСУ атаковали воронежскую область двумя волнами БПЛА. Первая атака началась около двух часов ночи. Вторая якобы началась спустя около 3 часов.

Около 5 утра силами ПВО были сбиты еще два беспилотника в районе аэродрома Балтимор, - говорится в сообщении.

Также вражеские СМИ отметили, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет, однако сразу после этого заявления сообщается, что о повреждении многоэтажки, в результате чего есть раненые.

Обломки одного БПЛА были обнаружены в ленинском районе Воронежа. Наибольшие разрушения произошли в многоэтажке на Тепличной улице - в результате взрыва пострадала 10-летняя девочка - отмечается в сообщении.



Напомним

Сегодня ночью в российском Воронеже прогремели многочисленные взрывы. Об этом сообщали местные жители.

Впоследствии минобороны рф заявили, что средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 12 БПЛА в воронежской и белгородской областях.



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