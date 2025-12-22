Атака БПЛА на рф 22 грудня: пошкоджені два причали і два кораблі в краснодарському краю

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 12228 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 24421 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 29074 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 37360 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 36043 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 46806 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 71428 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 82340 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45552 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38697 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21 грудня, 21:19 • 13823 перегляди
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит01:43 • 5580 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 10920 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 13152 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 10282 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 25972 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 48642 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 82340 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 119713 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 88585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Флорида
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 19584 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 21243 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 33376 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 56601 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 38955 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Фільм
Серіали

Атака БПЛА на рф 22 грудня: пошкоджені два причали і два кораблі в краснодарському краю

Київ • УНН

 • 112 перегляди

В одному з портів краснодарського краю рф в ніч на 22 грудня пошкоджено два причали та два судна внаслідок нальоту БПЛА. Зафіксовано загоряння площею до 1500 квадратних метрів, постраждалих немає.

Атака БПЛА на рф 22 грудня: пошкоджені два причали і два кораблі в краснодарському краю

У ніч на 22 грудня в результаті нальоту БПЛА було пошкоджено два причали і два судна в одному з портів краснодарського краю рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Це сталось у населеному пункті волна темрюкського району. Всі, хто перебував на борту кораблів, евакуйовані: постраждалих і загиблих немає.

В результаті зафіксовано пошкодження причалів і загоряння площею від 1 000 до 1500 квадратних метрів.

Триває активне гасіння пожеж - на місці працюють оперативні та спеціальні служби.

Нагадаємо

У москві на парковці вибухнув автомобіль. За повідомленнями російських "змі", постраждав генерал-майор міноборони рф фаніл сарваров: у нього пошкоджена нога, тіло вкрите опіками.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні