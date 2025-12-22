Атака БПЛА на рф 22 грудня: пошкоджені два причали і два кораблі в краснодарському краю
Київ • УНН
В одному з портів краснодарського краю рф в ніч на 22 грудня пошкоджено два причали та два судна внаслідок нальоту БПЛА. Зафіксовано загоряння площею до 1500 квадратних метрів, постраждалих немає.
У ніч на 22 грудня в результаті нальоту БПЛА було пошкоджено два причали і два судна в одному з портів краснодарського краю рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Це сталось у населеному пункті волна темрюкського району. Всі, хто перебував на борту кораблів, евакуйовані: постраждалих і загиблих немає.
В результаті зафіксовано пошкодження причалів і загоряння площею від 1 000 до 1500 квадратних метрів.
Триває активне гасіння пожеж - на місці працюють оперативні та спеціальні служби.
Нагадаємо
У москві на парковці вибухнув автомобіль. За повідомленнями російських "змі", постраждав генерал-майор міноборони рф фаніл сарваров: у нього пошкоджена нога, тіло вкрите опіками.