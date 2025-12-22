Атака БПЛА на рф 22 декабря: повреждены два причала и два корабля в краснодарском крае
Киев • УНН
В одном из портов краснодарского края рф в ночь на 22 декабря повреждены два причала и два судна в результате налета БПЛА. Зафиксировано возгорание площадью до 1500 квадратных метров, пострадавших нет.
В ночь на 22 декабря в результате налета БПЛА были повреждены два причала и два судна в одном из портов краснодарского края рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Это произошло в населенном пункте волна темрюкского района. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы: пострадавших и погибших нет.
В результате зафиксированы повреждения причалов и возгорание площадью от 1000 до 1500 квадратных метров.
Продолжается активное тушение пожаров - на месте работают оперативные и специальные службы.
Напомним
В москве на парковке взорвался автомобиль. По сообщениям российских "СМИ", пострадал генерал-майор минобороны рф фанил сарваров: у него повреждена нога, тело покрыто ожогами.