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ATACMS змінять правила гри, бо ворогу доведеться розтягнути логістику і збільшиться час ухвалення рішень - Євлаш

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Через появу ракет ATACMS противнику доведеться перебудувати всю логістику, розтягнути склади та командні пункти, що призведе до збільшення часу ухвалення рішень. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

ATACMS змінять правила гри, бо ворогу доведеться розтягнути логістику і збільшиться час ухвалення рішень - Євлаш

Цитата

«Поява такої потужної зброї, як ATACMS, є суттєвим «геймчейнджером», яким раніше були HIMARS, Patriot та танки Leopard. Це ще не всі карти, які в нас є: чекаємо F-16. Противнику доведеться зважати, що в нас тепер є ATACMS. З появою такої «довгої руки» їм доведеться розтягувати свої склади, командні пункти, що призведе до збільшення часу ухвалення рішень, збільшення підльотної дистанції до поля бою, ускладнить обслуговування і взагалі логістику», - сказав Євлаш.

Деталі

Він уточнив, що через можливість враження ATACMS ворогам доведеться шукати нові місця розміщення складів та техніки, що стане великим навантаженням на їх логістичну систему.

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