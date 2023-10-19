ATACMS змінять правила гри, бо ворогу доведеться розтягнути логістику і збільшиться час ухвалення рішень - Євлаш

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«Поява такої потужної зброї, як ATACMS, є суттєвим «геймчейнджером», яким раніше були HIMARS, Patriot та танки Leopard. Це ще не всі карти, які в нас є: чекаємо F-16. Противнику доведеться зважати, що в нас тепер є ATACMS. З появою такої «довгої руки» їм доведеться розтягувати свої склади, командні пункти, що призведе до збільшення часу ухвалення рішень, збільшення підльотної дистанції до поля бою, ускладнить обслуговування і взагалі логістику», - сказав Євлаш.

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Він уточнив, що через можливість враження ATACMS ворогам доведеться шукати нові місця розміщення складів та техніки, що стане великим навантаженням на їх логістичну систему.

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