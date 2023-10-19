ATACMS изменят правила игры, потому что врагу придется растянуть логистику и увеличится время принятия решений - Евлаш

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«Появление такого мощного оружия, как ATACMS, является существенным «геймчейнджером», каким раньше были HIMARS, Patriot и танки Leopard. Это еще не все карты, которые у нас есть: ждем F-16. Противнику придется учитывать, что у нас теперь есть ATACMS. С появлением такой «длинной руки» им придется растягивать свои склады, командные пункты, что приведет к увеличению времени принятия решений, увеличению подлетной дистанции до поля боя, усложнит обслуживание и вообще логистику», - сказал Евлаш.

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Он уточнил, что из-за возможности поражения ATACMS врагам придется искать новые места размещения складов и техники, что станет большой нагрузкой на их логистическую систему.

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