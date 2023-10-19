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ATACMS изменят правила игры, потому что врагу придется растянуть логистику и увеличится время принятия решений - Евлаш

Киев • УНН

 • 184372 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Из-за появления ракет ATACMS противнику придется перестроить всю логистику, растянуть склады и командные пункты, что приведет к увеличению времени принятия решений. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

ATACMS изменят правила игры, потому что врагу придется растянуть логистику и увеличится время принятия решений - Евлаш

Цитата

«Появление такого мощного оружия, как ATACMS, является существенным «геймчейнджером», каким раньше были HIMARS, Patriot и танки Leopard. Это еще не все карты, которые у нас есть: ждем F-16. Противнику придется учитывать, что у нас теперь есть ATACMS. С появлением такой «длинной руки» им придется растягивать свои склады, командные пункты, что приведет к увеличению времени принятия решений, увеличению подлетной дистанции до поля боя, усложнит обслуживание и вообще логистику», - сказал Евлаш.

Детали

Он уточнил, что из-за возможности поражения ATACMS врагам придется искать новые места размещения складов и техники, что станет большой нагрузкой на их логистическую систему.

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