Астрономи заявили про виявлення планети з трьома сонцями

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Зоряна система, відома як GW Orionis (або GW Ori) і розташована приблизно на 1300 світлових років від Землі, є з трьома запиленими помаранчевими кільцями, вкладеними всередину. Система буквально виглядає як гігантське бичаче око в небі.

У центрі цього бичачого ока живуть три зірки-дві замикаються на тісній двійковій орбіті одна з одною, а третя широко обертається навколо двох інших.

Потрійні зіркові системи рідко зустрічаються в космосі, але GW Ori стає ще дивнішим, чим ближче придивляються астрономи.

У роботі за 2020 рік, опублікованій у The Astrophysical Journal Letters, дослідники уважно подивились на GW Ori за допомогою телескопа з великим міліметровим/субміліметровим масивом (АЛМА) у Чилі і виявили, що три пилові кільця системи насправді несумісні між собою.

Команда припустила, що молода планета або її зародки могли б скинути гравітаційний баланс складної конструкції з трьома кільцями GW Ori. Якщо виявлення буде підтверджено, це буде перша планета з потрійним Сонцем (або “навколотрійна” планета) у відомому Всесвіті.

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