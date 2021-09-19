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Астрономи заявили про невідомий об'єкт, що врізався в Юпітер

Астрономи заявили про невідомий об'єкт, що врізався в Юпітер

Київ • УНН

 • 28296 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Бразильський астроном-початківець Хосе Луїс Перейра зафіксував великий об'єкт, що врізався в Юпітер. Про це пише УНН з посиланням на Inverse.

Деталі

На короткому відео видно, як об'єкт врізається прямо в планету, залишаючи по собі яскравий спалах світла.

Вчений-планетолог Пол Бірн не впевнений, чи є об'єкт астероїдом або кометою.

"Ми знаємо, що об'єкт не міг бути занадто великим, оскільки після не помітно сліду від удару, - заявив Бірн. - Хоча ударний спалах виглядав величезним...".

За словами Бірна, розмір об'єкта міг бути від декількох десятків до декількох сотень метрів. Таким чином, цей об'єкт, ймовірно, вибухнув у верхніх шарах атмосфери Юпітера, оскільки йому не вистачало розміру і швидкості, щоб дійсно залишити після себе слід.

"Справді, ми бачили кілька таких зіткнень з Юпітером за останні кілька років, що дозволяє припустити, що вони відносно звичайні, - каже Бірн. - Навіть невеликий такий об'єкт, якби впав на Землю, то його вплив був би руйнівним, але Юпітер настільки великий, що здається, що він може без проблем позбутися наслідків подібних явищ".

Вчені вважають, що величезні розміри Юпітера фактично відображають деякі з цих ударів від інших планет Сонячної системи, приймаючи їх на себе.

Як найбільша і наймасивніша планета навколо Сонця, гравітація Юпітера настільки сильна, що може фактично викинути деякі з цих літаючих космічних об'єктів за межі Сонячної системи, перш ніж вони наблизяться до Землі. Фактично, деякі вчені вважають, що саме тому життя на Землі змогло процвітати завдяки Юпітеру.

Додамо

Через свої величезні розміри і орбіти, близькі до поясу астероїдів, Юпітер часто стикається з такими об'єктами. Найвідоміший інцидент стався в 1994 році, коли фрагменти комети Шумейкер-Леві 9 зіткнулись з Юпітером.

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