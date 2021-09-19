Астрономы заявили о неизвестном объекте, который врезался в Юпитер
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра зафиксировал крупный объект, который врезался в Юпитер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Inverse.
Детали
На коротком видео видно, как объект врезается прямо в планету, оставляя после себя яркую вспышку света.
Ученый-планетолог Пол Бирн не уверен, является ли объект астероидом или кометой.
"Мы знаем, что объект не мог быть слишком большим, поскольку после незаметно следа от удара, - заявил Бирн. - Хотя ударная вспышка выглядела огромной...".
По словам Бирна, размер объекта мог быть от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Таким образом, этот объект, вероятно, взорвался в верхних слоях атмосферы Юпитера, поскольку ему не хватало размера и скорости, чтобы действительно оставить после себя след.
"Действительно, мы видели несколько таких столкновений с Юпитером за последние несколько лет, что позволяет предположить, что они относительно обычные, - говорит Бирн. - Даже небольшой такой объект, если бы упал на Землю, то его влияние было бы разрушительным, но Юпитер настолько велик, что кажется, что он может без проблем избавиться от последствий подобных явлений".
Ученые считают, что огромные размеры Юпитера фактически отражают некоторые из этих ударов от других планет Солнечной системы, принимая их на себя.
Как самая большая и самая массивная планета вокруг Солнца, гравитация Юпитера настолько сильна, что может фактически выбросить некоторые из этих летающих космических объектов за пределы Солнечной системы, прежде чем они приблизятся к Земле. Фактически, некоторые ученые считают, что именно поэтому жизнь на Земле смогло процветать благодаря Юпитеру.
Добавим
Через свои огромные размеры и орбиты, близкие к поясу астероидов, Юпитер часто сталкивается с такими объектами. Самый известный инцидент произошел в 1994 году, когда фрагменты кометы Шумейкера-Леви 9 столкнулись с Юпитером.