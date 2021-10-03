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Астрономы заявили об обнаружении планеты с тремя солнцами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Астрономы доказывают, что странная звездная система, расположенная на носу созвездия Ориона, может содержать редкий тип планет в известном Вселенной: единственный мир, вращающийся вокруг трех солнц одновременно. Об этом пишет УНН со ссылкой на Live science.

Детали

Звездная система, известная как GW Orionis (или GW Ori) и расположена примерно на 1300 световых лет от Земли, есть с тремя запыленными оранжевыми кольцами, вложенными внутрь. Система буквально выглядит как гигантское бычий глаз в небе.

В центре этого бычьего глаза живут три звезды-две замыкаются на тесной двоичной орбите друг с другом, а третья широко вращается вокруг двух других.

Тройные звездные системы редко встречаются в космосе, но GW Ori становится еще более странным, чем ближе присматриваются астрономы.

В работе 2020 года, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, исследователи внимательно посмотрели на GW Ori с помощью телескопа с большим миллиметровым / субмиллиметровым массивом (АЛМА) в Чили и обнаружили, что три пылевые кольца системы на самом деле несовместимы между собой.

Команда предположила, что молодой планета или ее зародыши могли бы сбросить гравитационный баланс сложной конструкции с тремя кольцами GW Ori. Если выявленные будет подтверждено, это будет первая планета с тройным Солнцем (или “навколотрийна” планета) в известном Вселенной.

Напомним

Бразильский астроном начинающий Хосе Луис Перейра зафиксировал большой объект врезался в Юпитер.

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