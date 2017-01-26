Астрономи вперше вивчили склад атмосфери двійника Венери і Землі

При цьому науковці виявили, що в складі планети є вода і метан.

"Ми показали, що в космосі існує планета розміром із Землю, що має густу і стабільну атмосферу. Це перший крок на шляху вивчення того, чи може та чи інша екзопланета підтримувати позаземне життя", - заявив науковець Джон Саутворт.

Зазначається, що першовідкривачі GJ 1 132 b недооцінювали її розміри - її радіус приблизно в 1,4 рази більше, ніж у Землі, а за масою вона приблизно в 1,6 рази перевершує і нашу планету, і Венеру. Атмосфера, як показали спостереження за GJ 1 132 b на різних довжинах хвиль, досить густа і потужна - вона простяглася приблизно на 600 кілометрів над поверхнею планети

Ці виміри, як відзначають вчені, показали, що в атмосфері GJ 1132 b в великих кількостях присутні вода і метан, що помітно відрізняє цю екзопланету від Венери в Сонячній системі. Більш того, її поверхня, судячи з низької щільності, повинна бути покрита досить товстим шаром води - або ж її надра повинні складатися майже повністю з кремнієвих гірських порід (що вкрай малоймовірно). Температура на поверхні планети виявилася вищою, ніж передбачалося раніше - близько 360 градусів Цельсія.

Як повідомляв УНН, астрономи виявили екзопланету із "дивною" орбітою.