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Астрономы впервые изучили состав атмосферы двойника Венеры и Земли

Астрономы впервые изучили состав атмосферы двойника Венеры и Земли

Киев • УНН

 • 16882 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Американские планетологи впервые смогли изучить химический состав атмосферы одного из ближайших двойников Земли и Венеры - планеты GJ тысячу сто тридцать-два b в созвездии Паруса, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

При этом ученые обнаружили, что в составе планеты вода и метан.

"Мы показали, что в космосе существует планета размером с Землю, что имеет густую и стабильную атмосферу. Это первый шаг на пути изучения того, может ли та или иная экзопланета поддерживать внеземную жизнь", - заявил ученый Джон Саутворт.

Отмечается, что первооткрыватели GJ 1132 b недооценивали ее размеры - ее радиус примерно в 1,4 раза больше, чем у Земли, а по массе она примерно в 1,6 раза превосходит и нашу планету, и Венеру. Атмосфера, как показали наблюдения за GJ 1132 b на различных длинах волн, достаточно густая и мощная - она ​​протянулась примерно на 600 километров над поверхностью планеты

Эти измерения, как отмечают ученые, показали, что в атмосфере GJ 1132 b в больших количествах присутствуют вода и метан, что заметно отличает эту экзопланету от Венеры в Солнечной системе. Более того, ее поверхность, судя по низкой плотности, должна быть покрыта довольно толстым слоем воды - или ее недра должны состоять почти полностью из кремниевых горных пород (что крайне маловероятно). Температура на поверхности планеты оказалась выше, чем предполагалось ранее - около 360 градусов Цельсия.

Как сообщал УНН, астрономы обнаружили экзопланету со "странной" орбитой.

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