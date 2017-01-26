Астрономы впервые изучили состав атмосферы двойника Венеры и Земли

При этом ученые обнаружили, что в составе планеты вода и метан.

"Мы показали, что в космосе существует планета размером с Землю, что имеет густую и стабильную атмосферу. Это первый шаг на пути изучения того, может ли та или иная экзопланета поддерживать внеземную жизнь", - заявил ученый Джон Саутворт.

Отмечается, что первооткрыватели GJ 1132 b недооценивали ее размеры - ее радиус примерно в 1,4 раза больше, чем у Земли, а по массе она примерно в 1,6 раза превосходит и нашу планету, и Венеру. Атмосфера, как показали наблюдения за GJ 1132 b на различных длинах волн, достаточно густая и мощная - она ​​протянулась примерно на 600 километров над поверхностью планеты

Эти измерения, как отмечают ученые, показали, что в атмосфере GJ 1132 b в больших количествах присутствуют вода и метан, что заметно отличает эту экзопланету от Венеры в Солнечной системе. Более того, ее поверхность, судя по низкой плотности, должна быть покрыта довольно толстым слоем воды - или ее недра должны состоять почти полностью из кремниевых горных пород (что крайне маловероятно). Температура на поверхности планеты оказалась выше, чем предполагалось ранее - около 360 градусов Цельсия.

Как сообщал УНН, астрономы обнаружили экзопланету со "странной" орбитой.