Астрономи попередили про магнітну бурю в квітні

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Жителів Землі в середині квітня чекає магнітна буря, прогнозують астрономи з російської лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, передає УНН.

Згідно з даними лабораторії, 12 квітня очікується слабка магнітна буря (рівень G1), а 11-го і в період з 13 по 19 квітня - геомагнітні збудження.

Також зазначено, що в ніч з 18 на 19 березня на Землі відбулася найбільша магнітна буря (рівень G2) 2018 року. До цього в поточному році подій такого рівня не спостерігалося. Згідно з даними лабораторії, буря стала реакцією Землі на високошвидкісний потік сонячного вітру.

До цього за минулі 2,5 місяця 2018 року на Землі було зафіксовано чотири магнітні бурі (одна в січні і три в лютому), які всі належали до мінімального першого класу.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Нагадаємо, на Сонці стався найбільший спалах за останні місяці.

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