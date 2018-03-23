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Астрономы предупредили о магнитной буре в апреле

Астрономы предупредили о магнитной буре в апреле

Киев  •  УНН

 • 19034 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Жителей Земли в середине апреля ожидает магнитная буря, прогнозируют астрономы из российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, передает УНН.

Согласно данным лаборатории, 12 апреля ожидается слабая магнитная буря (уровень G1), а 11-го и в период с 13 по 19 апреля - геомагнитные возбуждения.

Также указано, что в ночь с 18 на 19 марта на Земле произошла самая крупная магнитная буря (уровень G2) 2018 года. До этого в текущем году событий такого уровня не наблюдалось. Согласно данным лаборатории, буря стала реакцией Земли на высокоскоростной поток солнечного ветра.

До этого за прошедшие 2,5 месяца 2018 года на Земле было зафиксировано четыре магнитные бури (одна в январе и три в феврале), которые все относились к минимальному первому классу.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны воздействовать на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Напомним, на Солнце произошла крупнейшая вспышка за последние месяцы.

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