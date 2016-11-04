Арсенал зброї виявили у бункері на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці виявили арсенал зброї у підземному бункері на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Правоохоронці знайшли у бункері 60 предметів зовні схожих на ракети до установок Град, два предмети схожі на знаряддя до БМП (бойової машини піхоти), чотири предмети схожі на боєприпаси до ПЗРК (переносного зенітно-ракетного комплексу), близько 200 одиниць зброї схожих на протитанкові міни, СПГ (станковий протитанковий гранатомет), РПГ (ручний протитанковий гранатомет) та бронебійні снаряди. Також у приміщенні виявлено бронетранспортер.
В ході розслідування розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України , встановлюється канал надходження виявленого арсеналу.
Наразі тривають обшуки.