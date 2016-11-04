Арсенал оружия обнаружили в бункере на Киевщине

Правоохранители нашли в бункере 60 предметов внешне похожих на ракеты к установкам Град, два предмета похожие на орудия к БМП (боевой машины пехоты), четыре предмета похожие на боеприпасы к ПЗРК (переносного зенитно-ракетного комплекса), около 200 единиц оружия похожих на противотанковые мины , СПГ (станковый противотанковый гранатомет), РПГ (ручной противотанковый гранатомет) и бронебойные снаряды. Также в помещении обнаружено бронетранспортер.

В ходе расследования начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, устанавливается канал поступления выявленного арсенала.

Сейчас продолжаются обыски.