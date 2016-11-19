"Арсенал" вирвав нічию у "Манчестер Юнайтед" в центральній грі туру АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У центральному поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на стадіоні "Олд Трафорд" приймав лондонський "Арсенал", інформує УНН з посиланням на сайт АПЛ.
Зустріч розпочалася із гострого удару зі штрафного у виконанні півзахисника "Червоних дияволів" Хуана Мати – м’яч пролетів біля стійки. Ближче до завершення тайму господарі мали ще дві гольові нагоди, проте удари Х.Мати і Марсіаля відбив Петр Чех.
На 69 хвилині "МЮ" досягли свого. Спрацювала іспанська зв’язка Андер Еррера і Х.Мата – перший віддав пас, другий відзначився. Наприкінці зустрічі "каноніри" врятували нічию завдяки єдиному ударові в матчі у створ воріт у виконанні Олів’є Жиру – 1:1.
Нагадаємо, що обидва колективи знаходяться в когорті лідерів турнірної таблиці АПЛ – "Арсенал" має 25 очок, "Манчестер Юнайтед" – 19.