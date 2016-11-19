"Арсенал" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в центральной игре тура АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В центральном поединке 12-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Олд Траффорд" принимал лондонский "Арсенал", информирует УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
Встреча началась с острого удара со штрафного в исполнении полузащитника "Красных дьяволов" Хуана Мати - мяч пролетел у стойки. Ближе к концу тайма хозяева имели еще две голевые возможности, однако удары Х.Мати и Марсиаля отразил Петр Чех.
На 69 минуте "МЮ" добились своего. Сработала испанская связка Андер Эррера и Х.Мати - первый отдал пас, второй отличился. В конце встречи "канониры" спасли ничью благодаря единственному удару в матче в створ ворот в исполнении Оливье Жиру - 1: 1.
Напомним, что оба коллектива находятся в когорте лидеров турнирной таблицы АПЛ - "Арсенал" 25 очков, "Манчестер Юнайтед" - 19.