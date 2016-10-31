Арнольд Шварценеггер і Джекі Чан зіграють у "Вій - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Арнольд Шварценеггер і Джекі Чан зіграють у сиквелі “Вій” — “Подорож до Китаю:Таємниця Залізної маски”, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Зйомки за участю А.Шварценеггера будуть проходити в Китаї. Разом з ним у фільмі "Вій-2“ знімається і інша зірка Голлівуду Джекі Чан,” — йдеться в повідомленні.
За сюжетом картини, англійський мандрівник Джонатан Грін, отримавши від Петра I замовлення на виготовлення карт Далекого Сходу Росії, потрапляє в Китай. Головну роль мандрівника Джонатана Гріна виконає британський актор Джейсон Флемінг.
У фільмі “Вій-2” задіяні кращі китайські актори.
Перший фільм “Вій 3D”, був знятий за мотивами знаменитої повісті Миколи Гоголя. Прем’єра спільного російсько-китайського фільму “Вій-2: Подорож в Китай” очікується на початку 2017 року.