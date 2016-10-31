Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан сыграют в "Вий - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан сыграют в сиквеле "Вий" - "Путешествие в Китай: Тайна Железной маски", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Съемки с участием А.Шварценеггера будут проходить в Китае. Вместе с ним в фильме "Вий-2" снимается и другая звезда Голливуда Джеки Чан ", - говорится в сообщении.
По сюжету картины, английский путешественник Джонатан Грин, получив от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, попадает в Китай. Главную роль путешественника Джонатана Грина выполнит британский актер Джейсон Флеминг.
В фильме "Вий-2" задействованы лучшие китайские актеры.
Первый фильм "Вий 3D", был снят по мотивам знаменитой повести Николая Гоголя. Премьера совместного российско-китайского фильма "Вий-2: Путешествие в Китай" ожидается в начале 2017 года.