Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан сыграют в "Вий - 2"

"Съемки с участием А.Шварценеггера будут проходить в Китае. Вместе с ним в фильме "Вий-2" снимается и другая звезда Голливуда Джеки Чан ", - говорится в сообщении.

По сюжету картины, английский путешественник Джонатан Грин, получив от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, попадает в Китай. Главную роль путешественника Джонатана Грина выполнит британский актер Джейсон Флеминг.

В фильме "Вий-2" задействованы лучшие китайские актеры.

Первый фильм "Вий 3D", был снят по мотивам знаменитой повести Николая Гоголя. Премьера совместного российско-китайского фильма "Вий-2: Путешествие в Китай" ожидается в начале 2017 года.