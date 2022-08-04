Армія рф випустила вночі по Одещині протикорабельну ракету "Онікс"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Армія рф уночі випустила по Одещині протикорабельну ракету "Онікс" з кримського напрямку. Вона розірвалася в повітрі, повідомили у зведенні 4 серпня в ОК "Південь", пише УНН.
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"Протягом ночі (противник - ред.) продовжував обстріли наших позицій та населені пункти, як в зоні артилерійської досяжності, так і з використанням берегових ракетних комплексів в тимчасово окупованому Криму. Так, по Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету “Онікс”, яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу", - йдеться у повідомленні.
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31 липня Одещину атакували двома ракетами "Іскандер".