Армія рф випустила вночі по Одещині протикорабельну ракету "Онікс"

Цитата

"Протягом ночі (противник - ред.) продовжував обстріли наших позицій та населені пункти, як в зоні артилерійської досяжності, так і з використанням берегових ракетних комплексів в тимчасово окупованому Криму. Так, по Одещині з кримського напрямку ворог вночі випустив протикорабельну ракету “Онікс”, яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

31 липня Одещину атакували двома ракетами "Іскандер".