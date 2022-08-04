Армия рф выпустила ночью по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Армия рф ночью выпустила по Одесской области противокорабельную ракету "Оникс" с крымского направления. Она разорвалась в воздухе, сообщили в сводке 4 августа в ОК "Юг", пишет УНН.
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"В течение ночи (противник – ред.) продолжал обстрелы наших позиций и населенные пункты, как в зоне артиллерийской досягаемости, так и с использованием береговых ракетных комплексов во временно оккупированном Крыму. Так, по Одесской области с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету “Оникс”, которая разорвалась в воздухе на подлете к суше", - говорится в сообщении.
Дополнение
31 июля Одесскую область атаковали двумя ракетами "Искандер".