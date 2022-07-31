Одещину атакували двома ракетами «Іскандер»

Ракети випустили теплові пастки.

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«Ракети випустили з території тимчасово окупованого Криму. Мешканців закликають бути обережними, адже ракети випустили теплові пастки, що мають високу температуру горіння. Інформації про постраждалих поки немає», - повідомило оперативне командування.

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Вдень ворог завдав ракетний удар по Одеській області. Ракет влучила в кар’єр на території Одеського району.