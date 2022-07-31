Удар по Одещині: загарбники влучили в кар’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Ворог завдав ракетний удар по Одещині – влучив у кар’єр. Про це повідомляє Одеська районна державна адміністрація в Facebook, передає УНН.
«По території однієї з громад Одеського району нанесено ракетний удар. Влучено в кар'єр. Інформація щодо постраждалих уточнюється», - йдеться в повідомлені.
Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Додамо
ОК «Південь» повідомили, що 17 бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет «Калібр» (44 ракети). Там також маневрують 4 великих десантних кораблі.