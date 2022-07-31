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14 марта, 19:57 • 101439 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 115951 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 106866 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137855 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137821 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112859 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106513 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92801 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111418 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136830 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по Одесщине: захватчики попали в карьер

Удар по Одесщине: захватчики попали в карьер

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Враг нанес ракетный удар по Одесщине – попал в карьер. Об этом сообщает Одесская районная государственная администрация в Facebook, передает УНН.

«По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Добавим

ОК «Пивдень» сообщили, что 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота РФ маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска, среди них 6 носителей крылатых ракет «Калибр» (44 ракеты). Там также маневрируют 4 больших десантных корабля.

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