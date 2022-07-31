Удар по Одесщине: захватчики попали в карьер

«По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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ОК «Пивдень» сообщили, что 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота РФ маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска, среди них 6 носителей крылатых ракет «Калибр» (44 ракеты). Там также маневрируют 4 больших десантных корабля.