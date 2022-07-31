Удар по Одесщине: захватчики попали в карьер
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Враг нанес ракетный удар по Одесщине – попал в карьер. Об этом сообщает Одесская районная государственная администрация в Facebook, передает УНН.
«По территории одной из общин Одесского района нанесен ракетный удар. Попали в карьер. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.
Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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