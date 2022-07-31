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14 марта, 19:57 • 98678 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113422 просмотра

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14 марта, 16:00 • 105651 просмотра

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14 марта, 14:57 • 136789 просмотра

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 12:17 • 92588 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111369 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесщину атаковали двумя ракетами «Искандер»

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня Одесщину атаковали двумя ракетами «Искандер». Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ОК «Юг».

Ракеты выпустили тепловые ловушки.

Цитата 

«Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма. Жителей призывают быть осторожными, ведь ракеты выпустили тепловые ловушки, имеющие высокую температуру горения. Информации о пострадавших пока нет», - сообщило оперативное командование.

Напомним

Днем враг нанес ракетный удар по Одесской области. Ракет попала в карьер на территории Одесского района.

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