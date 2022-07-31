Одесщину атаковали двумя ракетами «Искандер»
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня Одесщину атаковали двумя ракетами «Искандер». Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ОК «Юг».
Ракеты выпустили тепловые ловушки.
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«Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма. Жителей призывают быть осторожными, ведь ракеты выпустили тепловые ловушки, имеющие высокую температуру горения. Информации о пострадавших пока нет», - сообщило оперативное командование.
Напомним
Днем враг нанес ракетный удар по Одесской области. Ракет попала в карьер на территории Одесского района.