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Армія оборони Ізраїлю досягає "важливих успіхів" у наземній операції в Газі – Галант

Київ • УНН

 • 209611 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ досягає величезних успіхів у наземній операції в секторі Газа, існує тісна співпраця між наземними та повітряними силами. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Армія оборони Ізраїлю досягає "важливих успіхів" у наземній операції в Газі – Галант

Цитата

"Я вражений діяльністю наших сил. Це рішуча, рішуча дія. Існує тісна співпраця між наземними та повітряними силами",- сказав він.

Міністр оборони додав, що у цій сфері досягнуто дуже важливих досягнень — вражаючи терористів усіх рівнів, від бійців на полі бою до високопоставлених генералів. Він каже, що діяльність ЦАХАЛу оголює підземні тунелі та витісняє терористів.

Галант зазначив, що, звичайно, є "ціни, сплачені з нашого боку, як це буває в будь-якій битві", маючи на увазі 15 солдатів ЦАХАЛ, убитих на даний момент під час наземної операції.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включно з ракетними ударами, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою, а згодом - що йде підготовка до наземної операції у секторі Гази.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль "перейшов до нової фази" у війні проти ХАМАС - міністр оборони Галант

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