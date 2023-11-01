Армия обороны Израиля достигает "важных успехов" в наземной операции в Газе - Галант

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 11205 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 25203 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 104494 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 37407 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 96443 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 155042 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149915 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153381 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159369 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167876 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.3м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 50782 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 48332 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 51448 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 46289 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 50681 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 11270 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 51692 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 104593 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 231580 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 284645 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 7596 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 42028 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 41288 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54862 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 76179 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Армия обороны Израиля достигает "важных успехов" в наземной операции в Газе - Галант

Киев • УНН

 • 209611 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ достигает огромных успехов в наземной операции в секторе Газа, существует тесное сотрудничество между наземными и воздушными силами. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Армия обороны Израиля достигает "важных успехов" в наземной операции в Газе - Галант

Цитата

"Я поражен деятельностью наших сил. Это решительное, решительное действие. Существует тесное сотрудничество между наземными и воздушными силами", - сказал он.

Министр обороны добавил, что в этой сфере достигнуты очень важные достижения, — поражая террористов всех уровней, от бойцов на поле боя до высокопоставленных генералов. Он говорит, что деятельность ЦАХАЛа обнажает подземные туннели и вытесняет террористов.

Галант отметил, что, конечно, есть "цена, уплаченная с нашей стороны, как это бывает в любой битве", имея в виду 15 солдат ЦАХАЛ, убитых на данный момент во время наземной операции.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой, а впоследствии - что идёт подготовка к наземной операции в секторе Газы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль "перешёл к новой фазе" в войне против ХАМАС - министр обороны Галант

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18