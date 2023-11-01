Армия обороны Израиля достигает "важных успехов" в наземной операции в Газе - Галант

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"Я поражен деятельностью наших сил. Это решительное, решительное действие. Существует тесное сотрудничество между наземными и воздушными силами", - сказал он.

Министр обороны добавил, что в этой сфере достигнуты очень важные достижения, — поражая террористов всех уровней, от бойцов на поле боя до высокопоставленных генералов. Он говорит, что деятельность ЦАХАЛа обнажает подземные туннели и вытесняет террористов.

Галант отметил, что, конечно, есть "цена, уплаченная с нашей стороны, как это бывает в любой битве", имея в виду 15 солдат ЦАХАЛ, убитых на данный момент во время наземной операции.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой, а впоследствии - что идёт подготовка к наземной операции в секторе Газы.

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