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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Армія рф з ночі атакувала Сумщину дронами, з мінометів та артилерії, скидала міни

Київ • УНН

 • 19309 перегляди

росіяни 8 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 28 вибухів та обстрілявши 4 громади з мінометів, артилерії та безпілотників.

Армія рф з ночі атакувала Сумщину дронами, з мінометів та артилерії, скидала міни

Російські військ з ночі 8 разів обстріляли Сумську область, обстрілявши 4 громади та спричинивши 28 вибухів, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.

Обстрілів, як вказано, зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська громади:

  • Середино-Будська громада: здійснено удари FPV-дронами (6 вибухів). 
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (5 вибухів). Також зафіксовано удар FPV-дроном (2 вибухи). 
  • Миропільська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух). 
  • Хотінська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Російська армія обстріляла 9 населених пунктів у Сумській області01.07.24, 23:25 • 67814 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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