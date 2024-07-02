Армія рф з ночі атакувала Сумщину дронами, з мінометів та артилерії, скидала міни
Київ • УНН
росіяни 8 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 28 вибухів та обстрілявши 4 громади з мінометів, артилерії та безпілотників.
Російські військ з ночі 8 разів обстріляли Сумську область, обстрілявши 4 громади та спричинивши 28 вибухів, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Обстрілів, як вказано, зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська громади:
- Середино-Будська громада: здійснено удари FPV-дронами (6 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (5 вибухів). Також зафіксовано удар FPV-дроном (2 вибухи).
- Миропільська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
Російська армія обстріляла 9 населених пунктів у Сумській області01.07.24, 23:25 • 67814 переглядiв