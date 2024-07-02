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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 06:25  •  5226 просмотра

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россияне 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 28 взрывов и обстреляв 4 общины из минометов, артиллерии и беспилотников.

Российские войска с ночи 8 раз обстреляли Сумскую область, обстреляв 4 громады и спровоцировав 28 взрывов, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.

Обстрелам, как указано, подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская громады:

  • Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV-дронами (6 взрывов). 
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (5 взрывов). Также зафиксирован удар FPV-дроном (2 взрыва). 
  • Миропольская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв). 
  • Хотинская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Российская армия обстреляла 9 населенных пунктов в Сумской области1 июля 2024, 20:25 • 65085 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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