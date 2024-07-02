Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины
Киев • УНН
россияне 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 28 взрывов и обстреляв 4 общины из минометов, артиллерии и беспилотников.
Российские войска с ночи 8 раз обстреляли Сумскую область, обстреляв 4 громады и спровоцировав 28 взрывов, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как указано, подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская громады:
- Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV-дронами (6 взрывов).
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (5 взрывов). Также зафиксирован удар FPV-дроном (2 взрыва).
- Миропольская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Хотинская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
Российская армия обстреляла 9 населенных пунктов в Сумской области1 июля 2024, 20:25 • 65085 просмотров
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