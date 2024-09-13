Армія РФ просунулася у Макіївці, Красногорівці та Гродівці, а також біля ще двох населених пунктів — DeepState
Київ • УНН
Російські окупанти просунулися у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Російські окупанти просунулися у Макіївці, Красногорівці та Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки Донецької області. Про це у п’ятницю, 13 вересня, повідомили аналітики DeepState, передає УНН.
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Напрямки просування армії РФ вказані на мапі.
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