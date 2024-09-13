Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState
Киев • УНН
Российские оккупанты продвинулись в Макеевке, Красногоровке, Гродовке, а также возле Песчаного и Пречистовки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Российские оккупанты продвинулись в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также у Песчаного и Пречистовки Донецкой области. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили аналитики DeepState, передает УНН.
Детали
Направления продвижения армии РФ указаны на карте.
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