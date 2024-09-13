Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

В Киеве временно остановили работу фуникулера 10 часов назад • 17582 просмотра

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза 14 часов назад • 18169 просмотра

Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго 17 часов назад • 23081 просмотра

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК 17 часов назад • 30386 просмотра