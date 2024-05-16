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Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії, мінометів та дронами: 97 вибухів

Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії, мінометів та дронами: 97 вибухів

Київ • УНН

 • 35204 перегляди

Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 97 вибухів та пожеж у домогосподарствах, але повідомлень про загиблих чи поранених не надходило.

Російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 97 вибухів та пожежі у домогосподарствах, повідомило у четвер Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.

Деталі

"Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 97 вибухів", - ідеться у повідомленні підрозділу у Facebook.

Зокрема, ворог обстріляв чотири громади:

  • Новгород-Сіверська громада: 47 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Грем’яч, Чайкине та Михальчина Слобода. 
  • Семенівська громада: 6 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Баранівка і Мхи. 
  • Сновська громада: 3 вибухи (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Хрінівка. 
  • Городняська громада: 45 вибухів (приходи, ймовірно, ствольної та реактивної артилерії і FPV-дронів) в напрямку н.п. Сутоки і Мощенка. Внаслідок обстрілів зафіксовано пожежу в двох домогосподарствах.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини: з ночі ще 36 вибухів16.05.24, 09:26 • 22719 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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