Армія рф обстріляла прикордоння Чернігівщини з артилерії, мінометів та дронами: 97 вибухів
Київ • УНН
Російські війська атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 97 вибухів та пожеж у домогосподарствах, але повідомлень про загиблих чи поранених не надходило.
Російські війська минулої доби атакували прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 97 вибухів та пожежі у домогосподарствах, повідомило у четвер Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 97 вибухів", - ідеться у повідомленні підрозділу у Facebook.
Зокрема, ворог обстріляв чотири громади:
- Новгород-Сіверська громада: 47 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм та FPV-дронів) в напрямку н.п. Грем’яч, Чайкине та Михальчина Слобода.
- Семенівська громада: 6 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Баранівка і Мхи.
- Сновська громада: 3 вибухи (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії) в напрямку н.п. Хрінівка.
- Городняська громада: 45 вибухів (приходи, ймовірно, ствольної та реактивної артилерії і FPV-дронів) в напрямку н.п. Сутоки і Мощенка. Внаслідок обстрілів зафіксовано пожежу в двох домогосподарствах.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
росіяни обстрілюють прикордоння Сумщини: з ночі ще 36 вибухів16.05.24, 09:26 • 22719 переглядiв