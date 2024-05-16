Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и дронами: 97 взрывов

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 97 взрывов и пожары в домохозяйствах, сообщило в четверг Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 97 взрывов", - говорится в сообщении подразделения в Facebook.

В частности, враг обстрелял четыре громады:

Новгород-Северская громада: 47 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм и FPV-дронов) в направлении н.п. Гремяч, Чайкино и Михальчина Слобода.

Семеновская громада: 6 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Барановка и Мхи.

Сновская громада: 3 взрыва (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) в направлении н.п. Хреновка.

Городнянская громада: 45 взрывов (приходы, вероятно, ствольной и реактивной артиллерии и FPV-дронов) в направлении н.п. Сутоки и Мощенко. Вследствие обстрелов зафиксирован пожар в двух домохозяйствах.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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