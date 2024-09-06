Армія рф обстріляла Чернігівщину 16 разів: є пошкодження, двоє поранених
Київ • УНН
За добу російські війська 16 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області, спричинивши 73 вибухи. Пошкоджено будівлі у двох селах, двоє людей отримали поранення.
Російські війська за минулу добу 16 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області, спричинивши 73 вибухи, пошкоджено будинки, знищено сільський клуб та ферму, двоє людей отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
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"За добу, що минула, ворог 16 разів відкривав вогонь по прикордонню Чернігівської області. Всього було 73 вибухи. росіяни застосували артилерію, міномети, РСЗВ та дрони для терору населених пунктів", - повідомив Чаус у Telegram.
Внаслідок обстрілів у двох селах Семенівської громади, з його слів, горіли будинки, знищено сільський клуб та ферму.
"Чоловік та жінка отримали осколкові поранення, полісмени доставили постраждалих до Семенівської лікарні. За інформацію медиків, на сьогодні їх стан стабільний, надається вся необхідна допомога", - зазначив Чаус.
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