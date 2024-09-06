Армия рф обстреляла Черниговскую область 16 раз: есть повреждения, двое раненых
Киев • УНН
За сутки российские войска 16 раз обстреляли приграничье Черниговской области, вызвав 73 взрыва. Повреждены здания в двух селах, два человека получили ранения.
Российские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли пограничье Черниговской области, вызвав 73 взрыва, повреждены дома, уничтожены сельский клуб и ферма, два человека получили ранения, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки враг 16 раз открывал огонь по пограничью Черниговской области. Всего было 73 взрыва. россияне применили артиллерию, минометы, РСЗО и дроны для террора населенных пунктов", - сообщил Чаус в Telegram.
В результате обстрелов в двух селах Семеновской громады, по его словам, горели дома, уничтожены сельский клуб и ферма.
"Мужчина и женщина получили осколочные ранения, полицейские доставили пострадавших в Семеновскую больницу. По информации медиков, на сегодня их состояние стабильное, оказывается вся необходимая помощь", - отметил Чаус.
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