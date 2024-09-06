Вблизи Чернигова, в результате вероятного ракетного удара ссс рф, пострадало село Новый Белоус
Киев • УНН
Российские войска осуществили ракетный удар по Черниговской области, пострадало село Новый Белоус. Зафиксированы обстрелы в других населенных пунктах, есть двое раненых гражданских, повреждены дома и учебное заведение.
По Черниговской области россией осуществлен один ракетный удар. Также ряд населенных пунктов области подверглись обстрелам со стороны ссс рф. Пострадали два человека. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также учебное заведение.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования «Север».
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории областей Украины. По информации Оперативного командования «Север» поселок Новый Белоус подвергся атаке рф, - вероятно был ракетный удар; 1 взрыв.
Другие данные по Черниговской области:
Семеновская община:
Николаевка - 2 обстрела: 23 взрыва, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 10 взрывов, вероятно РСЗО.
Галагановка - 3 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.
Хотиевка - 14 взрывов, вероятно РСЗО. В результате обстрела ранены 2 гражданских лица и повреждены 2 частных дома. 8 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 152 мм; 14 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм.
Карповичи - 3 обстрела: 6 взрывов, вероятно ФПВ-дрон. В результате обстрела уничтожен частный дом и административное здание.
Галагановка - 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БПЛа.
Сновская община:
Елино - 3 взрыва, вероятно миномет 120 мм.
Новгород-Северская община:
Каменская Слобода - 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм.
Гремяч - 3 обстрела: 4 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно сброс НВП с БПЛа.
Напомним
Ранее УНН передавал, что в Чернигове зафиксированы взрывы после объявления воздушной тревоги в области.
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