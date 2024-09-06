Поблизу Чернігова, внаслідок ймовірного ракетного удару зс рф, постраждало село Новий Білоус

По Чернігівській області росією здійснено один ракетний удар. Також низка населених пунктів області зазнали обстрілів з боку зс рф. Постраждали дві людини. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також навчальний заклад.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Північ".

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території областей України. За інформацією Оперативного командування "Північ" селище Новий Білоус зазнало атаки рф, - ймовірно був ракетний удар; 1 вибух.

Інші данні по Чернігівській області:

Семенівська громада:

Миколаївка – 2 обстріли: 23 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 10 вибухів, ймовірно РСЗВ.

Галаганівка – 3 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Хотіївка – 14 вибухів, ймовірно РСЗВ. Внаслідок обстрілу поранено 2 цивільні особи та пошкоджено 2 приватні будинки. 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 14 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Карповичі – 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон. Внаслідок обстрілу знищено приватний будинок та адміністративну будівлю.

Галаганівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Сновська громада:

Єліне – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Кам'янська Слобода – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Грем’яч – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що у Чернігові зафіксовано вибухи після оголошення повітряної тривоги в області.

Внаслідок останніх атак росіян у Львові було уражено 188 об’єктів - Садовий