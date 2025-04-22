Армія рф масовано вдарила КАБами по Куп'янську: четверо поранених

Російські війська атакували Куп’янськ у Харківській області керованими авіабомбами, пошкодивши десятки приватних будинків, четверо людей отримали поранення, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог атакував Куп’янськ КАБами. Внаслідок ворожого удару 4 керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків. Поранення отримали 4 людей. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу - повідомив Синєгубов.

Як зазначили у ДСНС, де показали наслідки атаки рф, бомбардування російською авіацією Куп’янська було масованим.

За даними ДСНС, виникли 3 осередки пожеж: горіли господарчі споруди. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.



Авіаудари по Харківщині: поранені люди і руйнування будинків у прифронтовому селі