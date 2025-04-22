Армия рф массированно ударила КАБами по Купянску: четверо раненых

Российские войска атаковали Купянск в Харьковской области управляемыми авиабомбами, повредив десятки частных домов, четыре человека получили ранения, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал Купянск КАБами. В результате вражеского удара 4 управляемыми авиационными бомбами разрушено или повреждено 55 частных домов. Ранения получили 4 человека. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь - сообщил Синегубов.

Как отметили в ГСЧС, где показали последствия атаки рф, бомбардировка российской авиацией Купянска была массированной.

По данным ГСЧС, возникло 3 очага пожаров: горели хозяйственные постройки. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.



Авиаудары по Харьковской области: ранены люди и разрушения домов в прифронтовом селе