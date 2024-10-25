Армія рф атакувала з дрона цивільне авто на Херсонщині, є поранений
Київ • УНН
На трасі у Херсонській області російські окупанти скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль. 35-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію та поранення плеча, його доставлено до лікарні.
У Херсонській області на трасі окупанти атакували з БпЛА цивільну автівку, поранено чоловіка, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
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За даними ОВА, окупанти атакували авто поблизу.
"Через скидання вибухівки з дрона 35-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення плеча. Потерпілого доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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