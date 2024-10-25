Армия рф атаковала с дрона гражданское авто на Херсонщине, есть раненый

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На трассе в Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль. 35-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и ранение плеча, он доставлен в больницу.

В Херсонской области на трассе оккупанты атаковали из БПЛА гражданскую машину, ранен мужчина, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

По данным ОВА, оккупанты атаковали авто вблизи. 

«Из-за сброса взрывчатки с дрона 35-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения плеча. Пострадавшего доставили в больницу», - говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

Война
khersonХерсон