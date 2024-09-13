Армія рф атакувала Сумщину КАБами, з артилерії та мінометів: 14 вибухів за ніч
Київ • УНН
Уночі та зранку 13 вересня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій Сумщини. Зафіксовано 14 вибухів у 6 громадах, включаючи авіаудари, артилерійські та мінометні обстріли.
Російські війська за ніч здійснили 7 обстрілів Сумської області, зафіксовано 14 вибухів у 6 громадах, включаючи авіаудари КАБами, артилерійські та мінометні обстріли, повідомили у Сумській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів
Як вказано, обстрілів зазнали Миколаївська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Середино-Будська, Охтирська громади:
- Охтирська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (1 вибух).
- Есманьська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).
- Миколаївська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).
- Білопільська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
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