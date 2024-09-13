Армия рф атаковала Сумскую область КАБами, из артиллерии и минометов: 14 взрывов за ночь
Киев • УНН
Ночью и утром 13 сентября россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий Сумщины. Зафиксировано 14 взрывов в 6 общинах, включая авиаудары, артиллерийские и минометные обстрелы.
Российские войска за ночь совершили 7 обстрелов Сумской области, зафиксировано 14 взрывов в 6 громадах, включая авиаудары КАБами, артиллерийские и минометные обстрелы, сообщили в Сумской ОВА в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов
Как указано, обстрелам подверглись Николаевская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Середино-Будская, Ахтырская громады:
- Ахтырская громада: враг совершил авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Эсманская громада: удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Николаевская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).
- Белопольская громада: россияне осуществили пуск КАБ (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: минометный обстрел (3 взрыва).
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