АРМА придбає військові облігації на понад 655 млн гривень

Цитата

«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 655 млн 700 тис. гривень», - написав Мельничук.

Доповнення

Військові облігації сьогодні є безальтернативним способом запозичень коштів на потреби армії.