АРМА придбає військові облігації на понад 655 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України погодив АРМА придбання військових облігацій у сумі 655 млн 700 тис. гривень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 655 млн 700 тис. гривень», - написав Мельничук.
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Військові облігації сьогодні є безальтернативним способом запозичень коштів на потреби армії.