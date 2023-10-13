АРМА приобретет военные облигации на более 655 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Кабинет министров Украины согласовал АРМА приобретение военных облигаций в сумме 655 млн 700 тыс. гривен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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«Согласован объем приобретения Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, за счет средств, размещенных на счетах Агентства в национальной валюте, облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» в сумме 655 млн 700 тыс. гривен», - написал Мельничук.
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Военные облигации сегодня являются безальтернативным способом заимствований средств на нужды армии.